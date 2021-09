Pd Ameglia: "Sosterremo la lista di Umberto Galazzo"

Sarzana - Val di Magra - "Alle prossime elezioni comunali di Ameglia l'assemblea del circolo PD ha deciso all'unanimità di sostenere la lista Uniti Per Ameglia con candidato Sindaco Umberto Galazzo. Il nostro Circolo condivide il programma della lista e si riconosce nei valori in esso contenuti. Vocaboli come informazione, partecipazione, condivisione, comunità, tradizione, devono tornare ad avere un significato nella vita di tutti i giorni. Condividiamo appieno la particolare attenzione rivolta dal programma alle fragilità sociali. Crediamo che dopo 7 anni di malgoverno ci sia bisogno di una svolta che non può certo essere compiuta da una lista in cui sono presenti tutti i consiglieri comunali di maggioranza e tutti gli assessori uscenti che di quel malgoverno sono stati i responsabili. Occorre una forte discontinuità e non basta aver individuato un nuovo candidato Sindaco che si dichiara civico, ma che civico non è. Siamo consapevoli che queste elezioni non sono né facili e né scontate, ma sappiamo anche che nel nostro paese c’è malcontento e delusione per questi 7 anni di governo di centro destra che ha brutalizzato Ameglia sotto molti punti di vista. Le sensazioni sono buone e si avverte un entusiasmo che da tempo mancava.

Ora lavoriamo al massimo per dare ad Ameglia l'opportunità di ripartire votando la lista Uniti Per Ameglia - Umberto Galazzo Sindaco".



Il Segretario del Partito Democratico di Ameglia

Alessandro Nicassio