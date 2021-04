Pd Ameglia: "Perché la giunta non punta su progetti di riutilizzo del materiale spiaggiato?"

Sarzana - Val di Magra - "È da giorni che assistiamo al dibattito sulla questione dei detriti sulle spiagge e da parte della giunta amegliese non è giunta una proposta che possa risolvere il problema". Il Pd amegliese interviene così in merito alla situazione del litorale e all'eventuale divisione delle spese fra tutti i comuni della provincia proposta da Sarzana. "In questi anni abbiamo assistito all’immobilismo totale e a pagarne le conseguenze e i costi sono stati i cittadini e le attività. Perché non si sono chiesti maggiori finanziamenti alla Regione per la manutenzione del fiume? Perché non si sostengono i progetti portati avanti dal Parco e dalle cooperative di comunità? Il recente ordine del giorno proposto dal Consigliere regionale Natale si inserisce in questo contesto aumentando le risorse a disposizione della regioni per questo tipo di interventi ed è bene sottolineare che l’ordine del giorno in questione è stato approvato all’unanimità. Oltretutto il Sindaco è anche consigliere del Parco di Montemarcello – Magra – Vara, un ente che può svolgere un ruolo di primo piano nell’aiutare i comuni e la Regione nella manutenzione del corso del fiume, come dimostra l’attenzione verso progetti che mirano a incentivare il recupero e il riutilizzo del materiale depositato sul litorale".

"Questi progetti - si legge ancora - hanno ricadute positive per il territorio, sotto ogni punto di vista, e in particolare affrontano il problema più ampio del riuso e del recupero nell’ambito della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Siamo sempre alle solite, la giunta amegliese deve uscire dalla logica dell’improvvisazione e dell’affrontare i problemi quando si presentano e passare ad una logica di programmazione e prevenzione, definendo gli interventi di manutenzione da fare con la Regione e incentivando quei progetti di recupero, sostenibilità ambientale ed economia circolare che possono portare benefici alla comunità. Questo interessa agli amegliesi, non le sterili polemiche che non portano a nulla, fortunatamente in autunno i cittadini potranno scegliere tra chi ha cuore le sorti del Comune e chi invece, non ha nulla di meglio da fare che parlare del nulla".