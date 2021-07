Parco Magra, Piana: "Nomina Marenco non è rottura ma continuità"

Sarzana - Val di Magra - Nel corso del primo consiglio presieduto da Eleonora Landini, Federico Marenco è stato nominato nuovo direttore del Parco di Montemarcello Magra Vara. "Una nomina da alcuni definita di rottura che semmai si pone invece in continuità - commenta il vice presidente di Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana - viste le caratteristiche tecniche e l'esperienza professionale ad ampio raggio di Marenco per una governance lungimirante di valorizzazione del territorio, che potrà mettere a sistema con altre realtà come i Parchi Antola, Portofino e Alpi Liguri, in cui ricopre lo stesso ruolo. Auguro buon lavoro a Landini e a Marenco per il bene della nostra regione ricordando la valenza strategica dei Parchi che in questi anni continueranno ad aumentare il proprio peso specifico nella programmazione per un percorso di crescita stabile e duraturo".