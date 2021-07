Parco Magra: "Meno spesa e più personale"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, quello di Calice, Mario Scampelli, l'ex consigliere comunale di Luni Giuseppe Cecchinelli, il presidente di Confagricoltura La Spezia, Filippo Zangani. Ecco i nomi che, assieme alla neo presidente Eleonora Landini, compongono il nuovo consiglio del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, insediatosi giovedì scorso a seguito della costituzione disposta con decreto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La carica di vice presidente sarà ricoperta da Cecchinelli, come unanimemente deliberato dal consiglio. Nel corso della prima seduta sono stati trattati temi centrali per la valorizzazione, la conservazione, la pianificazione e la tutela del patrimonio dell’area protetta nelle sue declinazioni ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, identitarie e socio-economiche. Il consiglio ha preso in esame l’organizzazione dell’ente e l’impatto che la stessa ha sulla spesa corrente, derivante prevalentemente dal contributo regionale ordinario destinato dalla Regione agli enti parco.



“Anche nel solco di quanto impostato nel precedente mandato – si legge nella nota diffusa da Via Paci -, il consiglio ha deliberato di incaricare il direttore dell’ente, nominato all’unanimità nella medesima seduta nella persona di Federico Marenco, dirigente a tempo indeterminato, di attivare, di intesa con la Regione, le procedure finalizzate all’applicazione delle speciali misure di potenziamento degli apparati amministrativi e tecnici degli enti parco previste dalla legislazione regionale vigente, al fine di ridurre la spesa corrente del personale, aumentare lo stesso oltre quello già in servizio con istituti di maggiore integrazione tra enti e disporre di risorse libere per investimenti sul territorio e non sull’organizzazione che viene salvaguardata completamente, sostenuta direttamente dalla Regione e da questa valorizzata”.



“Abbiamo trovato nella Regione la disponibilità a potenziare senza oneri per l’Ente Parco la struttura burocratica – afferma la presidente Landini - e ringrazio il dott. Federico Marenco, insieme al Consiglio di Amministrazione che all’unanimità gli ha conferito le funzioni di Direttore dell’Ente, per la disponibilità manifestata unita a passione e metodo rigoroso. Il Direttore ha ricevuto un incarico volante di trenta giorni per riorganizzare l’Ente e acquisire altre risorse professionali, aspettiamo le sue proposte e le comunicheremo. Posso già anticipare che il motivo conduttore sarà costanza, dialogo, ascolto, metodo collegiale e trasparenza. La porta del Parco è aperta a tutti perché l’ambiente è di tutti”.