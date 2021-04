Paita: "Verificare sicurezza cavalcavia Ceparana"

Sarzana - Val di Magra - Il viadotto che sormonta A12 e fiume Vara e che collega Ceparana con l'altra sponda - dove si incontrano i confini vezzanese e follese - al centro dell'attenzione della deputata Raffaella Paita (Italia viva), presidente della commissione Trasporti alla Camera. La parlamentare spezzina chiede di "verificare se esitano delle lesioni e quindi dei possibili rischi di tenuta strutturale del cavalcavia. Da segnalazioni ricevute da cittadini e sul web risulterebbe che tale piccolo viadotto presenterebbe segni di possibili lesioni della struttura. E' per questo indispensabile capire se la sicurezza sia garantita”.



"Il 24 febbraio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - afferma la presidente -, è stato pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra. Si tratta del primo atto concreto rispetto alla costruzione del nuovo ‘ponte-bretella Ceparana-Santo Stefano’, cui farà seguito l’affidamento del progetto esecutivo. Parliamo di un passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo ponte bretella Ceparana Santo Stefano, un intervento radicale in grado di risolvere molte delle problematiche viarie oggi presenti nell’intera zona. Il collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra è, infatti, fondamentale sia per la Val di Magra che per la bassa Val di Vara, ma anche per chi abita in queste zone e per le aziende e i trasporti di merce. A causa del crollo del ponte di Albiano Magra, l’unica viabilità di collegamento per i residenti e per raggiungere le attività economiche presenti nell’area è rappresentata dalla strada statale SS 330 del Buonviaggio, arteria che in prossimità dell’ingresso nell’abitato di Ceparana attraversa con il cavalcavia l’autostrada A12 Livorno/Genova”. Il cavalcava per il quale, appunto, Paita chiede verifiche.