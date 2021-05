Paganini: "Su Enel dietrofront eclatante di Lega e Cambiamo"

Sarzana - Val di Magra - Il consiglio comunale ha approvato venerdì sera con i voti della maggioranza e di Alterantiva per Arcola l'ordine del giorno sulla centrale Enel. Documento non condiviso invece dai gruppi Cambiamo con Toti e Lega Salvini Premier, decisione che il sindaco Paganini ha bollato come un “eclatante dietrofront”.

“Il centrodestra – ha commentato tramite la propria pagina Facebook - ha deciso, a sorpresa dopo averlo condiviso in Commissione Territorio e Ambiente, di non votare l'ordine del giorno che richiede il tavolo tecnico-politico di confronto fra tutti gli interlocutori locali e regionali (previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) sulle alternative di sviluppo green dell'area di Vallegrande rispetto al progetto di Centrale a gas”. “Odg – ha proseguito che richiede soprattutto alla Regione di prendere una posizione netta negando l'intesa Stato Regione sull'autorizzazione al progetto”.

“I gruppi Cambiamo e Lega – ha aggiunto Paganini - hanno richiesto a sorpresa un rinvio sull'approvazione di un testo sostanzialmente delineato da loro e successivamente integrato e condiviso da tutti in Commissione. Hanno opposto una necessità di chiarimento su aggiornamenti dell'ultima ora. Una tentazione politica chiara da parte del Centro Destra arcolano: non prendersi la responsabilità di chiedere a tutti i livelli istituzionali di esprimersi per il NO al progetto di Enel e per il SI alla ricerca di un'alternativa di sviluppo che prescinda dall'impianto a carbone o a gas”.