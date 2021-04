Sarzana - Val di Magra - I quattro capigruppo dell'opposizione di Sarzana Giorgi (M5S), Castagna (Pd), Raschi (Iv) e Mione (SiA) in occasione della festa di Liberazione hanno deposto una corona di alloro ai piedi della lapide che in piazza Matteotti, sulla facciata del Comune, ricorda i "Caduti per la libertà".