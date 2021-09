Nuovo parcheggio al San Bartolomeo, la soddisfazione di Sarzana Popolare

Sarzana - Val di Magra - Il coordinatore comunale di Sarzana Popolare Gianluca Maggiari esprime a nome del proprio gruppo (composto da Roberto Italiani assessore e Riccardo Precetti consigliere) "enorme soddisfazione per l'esito positivo del procedimento di alienazione che ha visto coinvolti il Comune di Sarzana da una parte e la Asl 5 dall'altra". In dettaglio le due amministrazioni si sono accordate per passare la titolarità di alcuni terreni di proprietà Asl posti in prossimità dell'ospedale San Bartolomeo in capo al Comune di Sarzana. "Tutto ciò consentirà la realizzazione di nuovi parcheggi che il Comune destinera gratuitamente alla cittadinanza sarzanese che lamentava il fatto che gli attuali parcheggi fossero a pagamento". Il consigliere Riccardo Precetti capogruppo in consiglio comunale dei Popolari ed il collega Gianluca Maggiari hanno manifestato grande soddisfazione per aver raggiunto "questo importante obiettivo strategico". Ugualmente "la soddisfazione è tanta per aver soddisfatto un interesse pubblico primario e per aver mantenuto una promessa fatta agli elettori durante la campagna elettorale". Ovviamente anche l'assessore Italiani ha espresso le proprie felicitazioni "per il lavoro encomiabile svolto dalla amministrazione e dai dipendenti del comune. Ora non resta che realizzare quanto prima le aree di sosta".

I consiglieri hanno definito anche "inutili ed inconsistenti" le affermazioni dell'esponente Pd Casini in quanto "la normativa finanziaria degli enti locali prevede infatti l'obbligo di contrarre un mutuo per garantire la copertura finanziaria di spese di investimento come quella per la realizzazione di un parcheggio. Non sarebbe possibile finanziarie spese per investimenti con le entrate correnti. Cioè non è possibile utilizzare le entrate da Imu e Tari già presenti per coprire spese non ricorrenti come quella per la realizzazione del parcheggio. La contrazione di un nuovo mutuo per le dette opere è una operazione del tutto fisiologica e naturale. Una diversa operazione sarebbe invece contraria ai principi contabili ed alle norme dell'ordinamento finanziario".