Norma centri storici, Lega: “Ma quale discriminazione, vogliamo valorizzare i prodotti locali”

Sarzana - Val di Magra - “Dispiace constatare che il gruppo "Uniti per Sarzana" evidentemente non conosce la norma "salva centri storici"; dispiace anche che, molto probabilmente, lo stesso gruppo non abbia minimamente letto e approfondito la mozione presentata dalla Lega a Sarzana. Dispiace tutto questo, soprattutto perché quando si parla di attività commerciali e di valorizzazione del nostro centro storico ci si aspetta, quantomeno, da parte di chi critica qualsiasi proposta, sostegno e appoggio verso una categoria che ha subito ultimamente limitazioni a volte dai caratteri incomprensibili”. Lo affermano le consigliere comunali della Lega di Sarzana Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, che aggiungono: “Nella mozione non si parla di discriminare, piuttosto si parla di valorizzare i prodotti locali, liguri e, perché no, italiani, esaltando le tipicità territoriali con marchio di qualità. Fa piacere invece che il gruppo "Uniti per Sarzana" condivida le preoccupazioni legate alla crisi del commercio sarzanese, che ora più che mai, e in verità già da tempo, ha bisogno di essere tutelato e supportato per evitare di essere inglobato da multinazionali e di dover così svendere le proprie attività".



"Fa sorridere - continuano le consigliere salvianiane - che probabilmente il gruppo "Uniti per Sarzana" non sia a conoscenza che la norma "salva centri storici" contenga al suo interno proprio un piano strutturato (che il gruppo sostiene essere fondamentale, ma già previsto dalla norma) che consente di regolarizzare il commercio coinvolgendo le associazioni di categoria, il Comune e la Regione. La norma "salva centri storici" è già stata applicata con successo in altri Comuni italiani”. “Per maggiore chiarezza e per non dare adito ad ulteriori fraintendimenti - concludono le consigliere comunali della Lega - la mozione presentata dalla Lega non si intitola "salva centro storico" (come erroneamente riportato), ma fa riferimento alla norma "salva centri storici": inutile sottolineare che nel secondo caso assume un significato ben diverso”.