Natale in visita alla Pubblica Assistenza: "Realtà imprescindibile"

Sarzana - Val di Magra - Stamani proficuo incontro con i vertici della Pubblica Assistenza di Sarzana per il consigliere regionale Davide Natale, alla presenza di alcuni volontari. Durante la discussione è emerso con forza la necessità di modificare rapidamente la legge regionale che regolamenta i servizi funerari.

“Ho manifestato l’attenzione, ribadita ieri dai capigruppo durante il confronto con la delegazione della Pubblica Assistenza della Spezia, di tutto il consiglio regionale alle esigenza delle Pubbliche Assistenze e in generale al mondo del volontariato.

La proposta di legge, che mi vede come primo firmatario, rappresenta il punto di partenza di una discussione più ampia e che sta vedendo tutto il consiglio regionale impegnato alla ricerca di una soluzione. I servizi, che con grande passione le Pubbliche Assistenze mettono in campo nei confronti delle persone bisognose e più deboli, rappresentano un patrimonio per l’intera comunità provinciale e regionale che non va disperso.

Non vogliamo difendere soltanto una storia, anche se è bene ricordarlo che ad esempio la Pubblica Assistenza di Sarzana nasce nel lontano 1875, ma costruire le basi per un futuro più solidale.

Sono certo che, anche grazie al contributo che proviene dal territorio, il Consiglio Regionale saprà intervenire per contemperare sia l’esigenza del mantenimento dei presidi sociali di volontariato, che rappresentano un patrimonio irrinunciabile, che quella impedire distorsioni alle attività del settore.

Le Pubbliche Assistenze della Spezia, di Sarzana e di Lerici rappresentano realtà imprescindibili per le loro comunità e insieme le vogliamo salvaguardare”.