Nasce l'associazione "Sarzana si può!": "Insieme per dare risposte alla comunità"

"Come affrontare e vincere la sfida delle profonde trasformazioni economiche e sociali che la pandemia ci ha consegnato? Quali strumenti e azioni occorre mettere in campo per fronteggiare uno scenario completamente inedito e inaspettato? In che modo trasformare le difficoltà in occasioni di rinnovamento e di riscoperta di energie positive? Questi e molti altri sono gli interrogativi ai quali occorre al più presto tentare di dare risposte per fare in modo che la nostra città possa divenire laboratorio concreto di idee e proposte applicabili alla realtà che stiamo vivendo. Novità e ribaltamento di schemi tradizionali dovranno necessariamente diventare le parole d'ordine in base alle quali ridisegnare il presentee il futuro di Sarzana e dei suoi abitanti. Serve un contributo ideale diffuso e vario, fatto di competenze diverse e di approcci propositivi con soluzioni rapide e realizzabili: spazi aperti da vivere, servizi pubblici da ridisegnare, nuove fragilità da riconoscere e aiutare, una nuova cultura della vivibilità urbana e sostenibile che deve permearsi nella nostra comunità come l'unica e naturale panacea possibile, infrastrutture veloci, reti Internet in ogni luogo pubblico e progressivamente in ogni casa, manifestazioni ed eventi distribuibili capillarmente su tutto il territorio, cultura come motore di crescita collettiva e di reale protagonismo dei cittadini, reti solidali e condivise per il rilancio del piccolo commercio, una ricettività misurata ma diffusa e di qualità.



Non più quartieri, periferie e centro storico ma un unico grande tessuto urbano collettivo da ricucire con percorsi nuovi e sostenibili; non più micro progettualità diffuse e fini a loro stesse ma opere pubbliche destinate a lasciare un segno tangibile e riconoscibile; Sarzana ha in sé potenzialità straordinarie proprio per le sue caratteristiche. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è senz'altro che “piccolo è bello, sicuro e vivibile” e proprio partendo dalle dimensioni comunque contenute della città possiamo ribaltarne e migliorarne l’aspetto, senza perdere la nostra identità. Sarzana deve essere protagonista di progetti di trasformazione, alla ricerca del compromesso migliore tra le esigenze delle persone e ciò che le città promettono di offrire.

Vogliamo raccogliere idee e contributi, aperti alladiscussione e al dialogo, con un approccio riformista convinto e concreto. Vogliamo fare della nostra città un caso di scuola, anticipando e precorrendo i tempi. Insieme possiamo costruire le risposte alle domande della nostra comunità.

Sarzana Si Può! Sarà un cammino. Un cammino da fare insieme, un progetto aperto a tutte le energie che vorranno sprigionarsi per costruire, modificare, cambiare passo, guardaresempre avanti, non fermarsi mai".



Roberta Ambrosini, Matteo Cogoi, Olga Tartarini