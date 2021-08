Monticelli: "Commissione speciale ambiente, ancora un nulla di fatto"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo un altro incontro della Commissione speciale ambiente, ancora un nulla di fatto. Oggi il tema era l’ex Cava della Brina; il suo uso, il suo riempimento, e quello che ha comportato sino ad oggi. Un tema su cui abbiamo dibattuto lungamente nei consigli comunali, discusso e dichiarato sui giornali la nostra netta contrarietà per come si è sviluppato il progetto e il suo esito. Oggi ho partecipato a questa ulteriore riunione, e per chi ha voluto come me questa commissione, non capisco francamente quale sarà il finale, oltre a parole, dati e documenti già visti e scontati... si sta perdendo il senso di cosa sia una commissione speciale, trasformandola in una comparsata, in un mero esercizio burocratico fatto di elementi tecnici già valutati, interventi di tecnici e responsabili dei lavori, che ripetono le stesse cose. Senza però, ripeto, aver trovato un documento non congruo o aver trovato verità nascoste”. Lo afferma in una nota Alberto Monticelli, consigliere comunale di Domani/Santo Stefano popolare e candidato a sindaco di Santo Stefano per la lista sostenuta da Popolari e Forza Italia.



“Quando si insedia una commissione come questa – continua Monticelli - viene fatta perché si conoscano fino in fondo tutte le possibili ed eventuali discrasie, iter non adeguati o omissioni che possono contribuire a dare un altro risvolto all’intero processo. Così richiede un controllo e un esercizio democratico di tale funzione. Dopo tutto questo tempo, prendo atto che non solo per il tema dell’ex Cava della Brina, ma per gli altri temi trattati dalla stessa commissione, non risulta niente di alcunché rispetto allo stato di cose che, ripeto, abbiamo già dibattuto, votato e sui quali ci siamo confrontati. Su quello che sicuramente è un’eredità pesante, un grande errore a livello ambientale e politico, lasciato dalla precedente amministrazione e da chi ha dato il parere favorevole a tale opera. Ritengo quindi che non si possa esercitare, per onestà intellettuale e nei confronti dei cittadini stessi, levare parole al vento senza riscontro oggettivo. Sicuramente la nostra contrarietà sull’ex Cava della Brina e sulla sua finalità sarà netta, sempre. Sì alla chiusura di questa brutta pagina ambientale del nostro territorio”.