Materiale spiaggiato, Insieme per Ameglia: "In sei anni non è stato fatto nulla"

Sarzana - Val di Magra - “A proposito del tema oggi molto dibattuto dei rifiuti spiaggiati, fa piacere leggere che il Sindaco De Ranieri, dopo una lunga pausa, batta un colpo". Così i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia, che proseguono: "Che il legname, la plastica e i rifiuti di ogni genere che si riversano sulle spiagge a seguito delle fiumane non provengano esclusivamente dai territori di Ameglia e Sarzana crediamo sia pacifico. Noi sosteniamo da sempre che occorra trovare un meccanismo che coinvolga anche gli altri territori anche perché non c'è dubbio che il litorale sia un bene utilizzato non solo dagli amegliesi e dai sarzanesi.”

"Detto ciò, non possiamo sottolineare che negli ultimi sei anni, cioè da quando De Ranieri è in carica e da quando Giampedrone è Assessore Regionale all'Ambiente, a parte i soliti proclami di tanto in tanto, NON È STATO FATTO NULLA PER RISOLVERE IL PROBLEMA che grava sempre sui due Comuni rivieraschi e sui concessionari. Certo fa una certa impressione leggere che ne' il Sindaco di Sarzana e ne' tantomeno quello di Ameglia chiamino in causa la Regione. Giampedrone ha avuto tutto il tempo per rapportarsi con il suo omologo toscano e non lo ha fatto. Non dimentichiamoci che De Ranieri poi è stato per un periodo addirittura Presidente della Provincia. Noi esortiamo tutte le istituzioni competenti, a partire dalle due regioni e le due province ad attivarsi seriamente per risolvere questo annoso problema che oggi come oggi grava unicamente su Ameglia e Sarzana. Insomma, è indifferibile lavorare per risolvere il problema, ma partendo dalla premessa che ci si sveglia dopo anni di ingiustificabile ritardo. A Bernava ricordiamo che sette anni fa, al suo insediamento, accusava i predecessori di inerzia e annunciava chissà quali novità. E invece anche sotto questo aspetto De Ranieri e Bernava hanno deluso. Ma questo ormai crediamo che sia chiaro a tutti".