Manifestazione commercianti, Innocenti: “Non basta più la solidarietà"

Sarzana - Val di Magra - “Una protesta pacifica e ordinata quella che si è svolta oggi a Sarzana sulla Variante (qui).

Molti commercianti, non solo di Sarzana, hanno manifestato per chiedere aiuti reali e di riaprire al più presto le loro attività che stanno subendo troppe limitazioni, troppe chiusure e non adeguati sostegni economici”.



Lo dichiara la capogruppo della Lega a Sarzana Lucia Innocenti, che aggiunge: “C'è stata tanta solidarietà anche da parte degli automobilisti che passavano il semaforo presidiato da quanti sono venuti per chiedere un reale sostegno. Era doveroso partecipare non solo come libero cittadino, ma anche come rappresentante della Lega perché siamo da sempre vicini alla categoria e al settore del commercio, anima pulsante della nostra città e dell'Italia intera. C'è necessità di proposte concrete e ragionevoli e la Lega, di certo, non si tira indietro”.



“La richiesta è chiara e semplice: riaprire in sicurezza tutte quelle attività (bar, ristoranti, negozi, teatri impianti sportivi) che maggiormente sono state colpite in quest'ultimo anno – conclude Innocenti – La solidarietà non è più sufficiente, bisogna proporre ufficialmente nuovi protocolli al Governo e in questo senso la Lega si è schierata già da tempo e continuerà a farlo”.