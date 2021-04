Maggioranza amegliese: "Da anni spendiamo per smaltire detriti prodotti da altri"

Sarzana - Val di Magra - In merito alla proposta del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli di dividere fra tutti i comuni della provincia le spese per la pulizia del litorale, interviene anche la maggioranza del Comune di Ameglia che sostiene l'iniziativa criticata invece dal Pd sarzanese (QUI)

"Sono anni che il nostro comune, insieme a quello di Sarzana, vede riversarsi sulle nostre spiagge cumuli di detriti e legname portati alla foce dal fiume Magra. Quest'anno – spiegano consiglieri e giunta amegliesi - abbiamo ricevuto la beffa anche dei detriti del ponte di Albiano, ancora immobile nel fiume. Rifiuti che né i cittadini di Fiumaretta e Bocca di Magra e nemmeno di Marinella hanno prodotto, visto che il fiume e i suoi affluenti attraversano prima svariati comuni della provincia.

Sono anni che siamo costretti, come Comune, a farci carico delle spese di pulizia e smaltimento, perché certamente non possiamo lasciare che questi detriti restino sui nostri litorali, anche per naturali esigenze di igiene pubblico: l’accesso al mare è peraltro un diritto e va goduto, come quello al lavoro da parte dei tanti concessionari delle attività balneari e dei loro dipendenti. Abbiamo condiviso nelle settimane scorse un principio molto semplice, chi produce il rifiuto è responsabile – almeno per una parte – al suo smaltimento, quindi che non siano i soliti noti a risolvere il problema, ma che sia l’intera comunità provinciale a interessarsene”.



“Ci pare, questo, un logico esempio di solidarietà fra enti, soprattutto in un periodo di gravi difficoltà economiche come quello attuale. Un principio comunitario, alla base della stessa logica di un ATO come può essere anche quello idrico, dove alle spese di manutenzione di un impianto di depurazione concorrono naturalmente tutti i comuni. Per questo non abbiamo dubbi e come l’amministrazione guidata dal sindaco Ponzanelli sosterremo qualsiasi soluzione che ci permetta di alleviare gli amegliesi da una tassa pagata sinora ingiustamente, andando oltre posizioni surreali come quella assunta dal PD di Sarzana, che evidentemente non ha a cuore il futuro dei propri concittadini. Bene almeno il silenzio di quello di Ameglia, che speriamo almeno una volta possa esprimersi a favore dei suoi cittadini e non contro. Non si capisce proprio, del resto, per quale motivo i cittadini di Sarzana e Ameglia dovrebbero continuare a pagare, vedendosi aumentare ogni volta la Tari, per qualcosa di cui non sono responsabili. Bene anche qualsiasi altra soluzione normativa che vada in questa direzione, senza escludere quella proposta in Regione in forma di ODG dal consigliere Natale che, al di là delle difficoltà attuative e senza dare una risposta immediata al problema, guarda comunque a risolvere una evidente distorsione prodotta da una delle ultime leggi del centrosinistra guidato da Burlando. A noi – concludono - interessa soltanto il bene dei cittadini, oltre qualsiasi colore politico”.