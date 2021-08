Liguria Popolare/FI alle altre forze del centrodestra: "No a piatti già cucinati, noi avanti con Monticelli"

Sarzana - Val di Magra - "È legittimo e lecito che forze politiche esprimano un loro candidato a sindaco per le elezioni amministrative e altrettanto lecito che ne vogliano connotare il suo civismo e la sua indipendenza ed equidistanza dalle stesse forze che lo appoggiano. Un po’ meno legittimo è che le stesse forze affermino cose non vere riguardo la posizione e le scelte assunte da altri partiti fino ad oggi loro alleati nell’opposizione all'attuale amministrazione di centro sinistra a Santo Stefano Magra". Lo si legge nella nota diffusa da Liguria Popolare/Forza Italia, che va a replicare all'intervento congiunto di Cambiamo, FdI, Lega e Psi.



"Chi oggi esprime la candidatura dell'avvocato Cucchi - prosegue la nota - non ha affatto appreso dalla stampa la posizione di Forza Italia e di Liguria Popolare. Queste ultime hanno cercato un aperto e franco confronto sia con la Lega che con Fratelli d'Italia che con il partito del presidente Toti. Tutto inutile e tutto vano. Nessuna apertura e nessuna voglia di riconoscere alcunché a chi negli ultimi cinque anni ha portato avanti, a viso aperto, una strenua opposizione all'attuale amministrazione. Le forze che oggi sostengono l’avvocato Cucchi hanno presentato a Forza Italia e Liguria Popolare un piatto già cucinato e preconfezionato. Lodevole il loro apparente auspicio all’unita’. Se non fosse che esso nasconde la non troppo celata volontà del 'prendere o lasciare'. E questo, francamente, appare uno schiaffo a chi per anni ha messo la faccia e il cuore nella battaglia politica di Santo Stefano. Tutta e sempre condotta con abnegazione e sacrificio. Come la storia del consigliere Alberto Monticelli manifesta e dimostra, in tutte le battaglie da questi intraprese, prima fra tutte la strenua opposizione al progetto del biodigestore a Saliceti. Ma ciò solo i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Cambiamo non sanno nè vedere nè riconoscere. Questo dispiace e rammarica. Ognuno ha per fortuna la sua dignità e i suoi principi da difendere. Proseguiamo nel sostenere Alberto Monticelli ancora più convintamente di prima. E auspichiamo, noi, che le altre forze vogliano tornare all’ovile nel sostenerlo assieme a noi".