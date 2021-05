Lega, Innocenti e Colaiacomo: "Se si sblocca situazione Olivetti non è certo merito del Pd"

Sarzana - Val di Magra - "Sulla vendita della ex a Colonia Olivetti il Pd ha coraggio , faccia tosta e memoria corta nell’accusare un’amministrazione del 'fare'; le sue dichiarazioni non solo lo espongono a magre figure ma quel che è ancora peggio non hanno nessun risvolto positivo per la comunità". E' quanto si legge in una nota delle consigliere della Lega sarzanese Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo che proseguono: "La situazione della ex Colonia Olivetti, lasciata in eredità il Pd, è sotto gli occhi di tutti e questo atteggiamento non fa altro che mettere in luce cosa “non “ è stato realizzato dalla vecchia politica in almeno 20 anni. Ricordiamo che la Colonia ex Olivetti fa parte di un piano di dismissioni immobiliari con l'unico l'intento di aggiustare un deficit importante della Regione Liguria, soprattutto in ambito sanitario, creato dalla Giunta Burlando nel 2011 e che di fatto ha trasferito alla Società Arte Genova molti immobili".

"Il fatto che molti progetti siano stati ipotizzati dal centrosinistra, ma non abbiano mai trovato riscontro nella realtà e siano stati chiusi in un cassetto , non nefa un merito della vecchia amministrazione ma di quella attuale che li ha realizzati e valorizzati - proseguono nella nota -.È arrivato il momento che la comunità ricavi dei benefici da incauti movimenti finanziari avvenuti nel passato che hanno portato la Colonia ad uno stato di degrado non meritato".



"Riteniamo positiva la trasformazione della Colonia ex Olivetti in albergo di lusso, o in qualsiasi altra destinazione che ne valorizzi il potenziale da troppo tempo bloccato - concludono -, ed in questa prospettiva auspichiamo che ciò possa contribuire al rilancio ed al recupero della frazione di Marinella, autentico patrimonio per le sue bellezze naturali che devono essere rese ancor di più appetibili. Insomma, un’opportunità che non bisogna lasciarsi scappare e ben vengano soggetti seri che vogliano investire sul nostro territorio e riportare in auge una struttura così strategica e rilevante anche dal punto di vista architettonico. Ora il PD ritiene di avere dei meriti su ogni iniziativa di questa amministrazione solo perché loro l'hanno ipotizzata o sognata in un lontano tempo? Ebbene l'unico "merito" che possono avere è quello di averci stancato con il loro immobilismo. È il momento di agire ed in questo senso la Lega da sempre si muove nell'interesse della comunità.”