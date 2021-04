Lazzoni a tono: "Pugnalata da No Biodigestore, ma perché non firmano con nomi e cognomi?"

Sarzana - Val di Magra - "In riferimento al comunicato apparso oggi su CDS, mi spiace constatare l'ennesima strumentalizzazione elettorale del biodigestore.

Mi viene da pensare che qualche responsabile del comitato "No Biodigestore Saliceti" sia in competizione per la carica di Sindaco o di Consigliere Comunale per le prossime amministrative.

Il problema è che non è mai dato conoscere i loro nomi.

Il mio nome è stato attaccato frontalmente, l'articolo attacca la LAZZONI.

Ma la Lazzoni può sapere da chi riceve la pugnalata?

Perché di solito si dialoga usando NOME E COGNOME, non il velo di un'aggregazione nata con un obiettivo di elevata taratura che magari utilizza anche il favore di ignari cittadini.

Ed è brutto assistere a queste speculazioni sulla pelle degli altri.

Penso che chi ha inviato questo comunicato debba vergognarsi perché è altamente offensivo e menzognero. Parlano le fotografie, parlano gli articoli, parlano gli ordini del giorno, le interrogazioni, le memorie depositata in Commissione Ambiente a Genova, i viaggi della sottoscritta a Genova presso la sede della Regione Liguria, la raccolta firme, gli articoli, le chat di whatsapp e e le email.

Parla la mia casa, parlo IO, che mi chiamo LAZZONI PAOLA, e ci ho sempre messo FACCIA, NOME ed il COGNOME.

Auspico che chi ha avuto la triste idea di sostenere che la Lazzoni non si è mai vista al fianco dei sostenitori del NoBiodigestore, smentisca prontamente queste parole che superano ampiamente i margini della mera critica politica e vanno a mortificare la moralità e la trasparenza di una persona che non solo prova a fare politica sul territorio, ma ci vive anche e paga a caro prezzo scelte così devastanti".



Paola Lazzoni