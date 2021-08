La squadra di Ciri è pronta: "Siamo persone indipendenti, guardiamo al futuro"

Sarzana - Val di Magra - Continuità con la giunta uscente ma anche volti nuovi nella lista di Mauro Ciri, candidato sostenuto dal centrodestra alle prossime elezioni di Ameglia. L'ex sindaco al Cafè Miro, davanti a tanti sostenitori ed esponenti della coalizione, ha presentato personalmente le cinque donne e i sette uomini che compongono il gruppo: “Questa – ha detto – è per noi una serata fondamentale e importante – mentre per me è un'emozione ricominciare un'attività lasciata alcuni anni fa. La mia – ha sottolineato – è stata una scelta civica, siamo persone indipendenti che non devono ringraziare nessuno per ciò che hanno fatto. Un gruppo la cui onestà non è mai stata messa in discussione. Siamo una squadra che intende guardare al futuro partendo dal presente, pensiamo al domani di Ameglia ringraziando l'amministrazione uscente e Andrea De Ranieri che l'ha guidata. Ci presentiamo con orgoglio – ha proseguito – dicendo “dateci fiducia e vi daremo risposte concrete. Saremo sempre presenti e gli uffici saranno sempre aperti”. Il programma? È corposo e sarà presto a disposizione di tutti, riguarderà la macchina comunale e la sicurezza passando per il territorio, darà anche priorità al problema del sociale”. Infine Ciri ha ringraziato i partiti che hanno sostenuto il suo progetto: “Grazie all'area politica di destra che ha aderito con Cambiamo, Fratelli d'Italia, Lega e in ultimo Udc. Mi spiace che non ci sia Forza Italia, contiamo di recuperare l'adesione di questo movimento con le cose che andremo a proporre”.





I componenti della lista "Ameglia con Ciri Sindaco"

Elia Alberti, Andrea Bernava, Benedetta Biso, Emanuele Cadeddu, Marusca Cesare, Serena Ferti, Alessandro Franci, Valentina Malfanti, Anna Maria Masino, Giacomo Medioli, Lucio Petacchi, Gregorio Ravani