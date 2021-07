La scelta è compiuta: Mauro Ciri sarà il candidato sindaco del centrodestra

Sarzana - Val di Magra - Sarà Mauro Ciri il candidato sindaco del centrodestra ad Ameglia. È arrivato oggi il via libera ufficiale al sostegno del candidato civico da parte delle forze politiche della Lega, Fratelli d'Italia e Cambiamo! e dei loro coordinatori provinciali Lorenzo Viviani, Davide Parodi e Loris Figoli. “Il centrodestra è unito e compatto a sostegno della proposta di Mauro Ciri, - dichiarano in una nota i coordinatori - persona di grande competenza e capacità che ha scelto di mettersi a disposizione di una comunità che negli ultimi anni è cresciuta tanto, ma che conserva di fronte a sé ampi orizzonti di crescita da raggiungere insieme. Mauro Ciri, con la sua competenza e la stima di cui gode in tutta la comunità amegliese, è il candidato giusto per consolidare il percorso di crescita già avviato e aprire a nuove energie per Ameglia". "Ringrazio le forze politiche di centrodestra per aver aderito al mio progetto civico - ha detto Mauro Ciri -. Ogni cittadino e ogni contributo sono importanti, lavoriamo da subito per vincere e per progettare e costruire l’Ameglia dei prossimi anni che merita presenza, attenzioni e una visione chiara di sviluppo e di futuro".