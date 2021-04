Italia Viva Sarzana: "Rosignoli punto di riferimento per tanti sarzanesi"

Sarzana - Val di Magra - Anche il coordinamento sarzanese di Italia Viva si aggiunge al cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere comunale Giancarlo Rosignoli. "Con molti di noi, con molti politici amici e avversari - afferma il coordinatore Destri - è sempre stato capace di instaurare rapporti di stima, rispetto, confronto dialettico sincero, sempre improntato a raggiungere un obbiettivo che fosse il prevalere dei valori in cui credeva fermamente: giustizia, solidarietà, pace. E così è stato per molti sarzanesi, punto di riferimento degli ultimi, impegnato per tantissimi anni nel sociale sia nel suo ruolo istituzionale, ma anche quando era in mezzo alla gente semplicemente Gianca'. Con fede e dignità Giancarlo ci ha lasciato proprio nel momento di maggior crisi e sofferenza della politica quando di uomini come lui ce ne sarebbe ancora tanto bisogno in questa Sarzana. Consapevoli della grande perdita che avra' Sarzana, e non solo, con la scomparsa di Giancarlo, vogliamo essere vicini al dolore della moglie e dei figli e di tutti quanti gli hanno voluto bene".