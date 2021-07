Italia Viva Sarzana: "Lottare con ogni mezzo contro l'antenna"

Sarzana - Val di Magra - "Siamo nuovamente a manifestare la volontà di lottare con ogni mezzo perché non venga installata l'antenna presso il simbolo sarzanese della Fortezza" dichiarano il capogruppo e il coordinatore di Italia Viva Sarzana Raschi e Destri. "D'accordo con i residenti, con i comitati, con le forze politiche e associaziani e con i cittadini tutti che in questi giorni hanno fatto e faranno sentire la loro voce in maniera responsabile e civile, certi che lo scempio si puo' ancora fermare. Prendiamo atto degli impegni anche se tardivi che ha preso l'Amministrazione Comunale che non puo' ora inevitabilmente fare finta di niente ma che è responsabilmente colpevole di non aver provveduto in questi tre anni a definire ed adottare un piano antenne e a sottoporlo alla valutazione ambientale. E pensiamo sia stato grave il fatto che da ottobre, cioè da quando gli uffici erano venuti a conoscenza della pratica, l'assessore comprendente non abbia trovato modo e tempo per contattare i residenti e condividere con loro il da farsi.

Fatto è che se alcuni, noi compresi, non avessero notato l'inizio dei lavori ed iniziato la mobilitazione, la cosa sarebbe già passata. Questo non è tollerabile e sia chiaro - proseguono Raschi e Destri - noi diciamo NO al traliccio che in questo luogo sarebbe una vergogna sia sotto l'aspetto culturale sia quello ambientale ma un fermo e determinato NO anche in qualsiasi altra zona di Sarzana senza un piano antenne condiviso e sottoposto a Vas. Chiediamo che su questo l'A.C. non perda ulteriore tempo, auspicando nel contempo che si formi un comitato di cittadini che vigili sul proseguio. Nessuno abbasserà la guardia".