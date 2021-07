Italia Viva Sarzana: "La sicurezza che non c'è"

Sarzana - Val di Magra - Detto dello sforzo e dell'impegno continuo di tutte le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio, non possiamo esimerci dal rilevare lo stato di totale degrado ed insicurezza in cui versa la città di Sarzana. Non si tratta solo di una percezione di pericolo e disagio aumentato ma di un peggioramento evidente della realtà quotidiana. "ciò che oggi vedete ..frutto di anni di governo del centro sinistra presto sarà solo un ricordo.. ...se ci darete il consenso necessario per governare avrete una città diversa ...una sarzana piu pulita...più sicura...più attraente....la sarzana che i sarzanesi si meritano..non più extracomunitari...non più in mano a delinquenti..piu' vivibilita in centro e in tutte le periferie."...queste erano le parole d'ordine, il grido che forte si elevava nella campagna elettorale centrodestra sarzanese. Questo gran parte dei sarzanesi ha sentito ed ha riposto loro fiducia per governare la città. Ma i risultati che oggi vedono dopo tre anni di governo? Zero..! Fiducia riposta in loro sgretolata da una serie di promesse non mantenute.

Parlavano sapendo di mentire? O si dimostrano incapaci di governare? Le colpe e le responsabilità saranno sempre degli altri?

Assistiamo sempre maggiormente ad episodi violenti tra ragazzi, spaccate in centro e periferie, spaccio in zone anche non più tanto nascoste a tutte le ore del giorno, in diversi quartieri vedi bradia trinità sarzanello, marinella per fare degli esempi, ai quali si aggiungono incuria e sporcizia ovunque.

A tal punto il lavoro delle forze dell'ordine diventa insufficiente, serve anche di certo l'aiuto del governo nazionale con politiche più efficaci soprattutto nel campo della giustizia e dell' immigrazione ma anche maggiori azioni di controllo del territorio coordinate con le istituzioni locali, occorre una più capillare e progettuale opera di prevenzione soprattutto tra le giovani generazioni, piu' pulizia e decoro, piu' illuminazione.

Necessario ascoltare ed intervenire investendo risorse nei luoghi e spazi più disagiati rendendoli più appetibili e frequentati. Viviamo una fase alquanto difficile "per quelli di prima e per quelli di adesso" che non si supera con parole d'ordine, promesse varie, interventi a spot. La maggior parte dei cittadini sarzanesi ne è consapevole, a differenza della coalizione che oggi governa la città che non se ne rende conto e dimostra limiti di capacita' governativa e che auspichiamo al momento opportuno venga sfiduciata".



Giovanni Destri, Italia Viva Sarzana