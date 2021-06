Italia Viva Sarzana: "Basta esperimenti inutili e dannosi sulla Ztl"

Sarzana - Val di Magra - "La questione della modifica ztl ci preoccupa alquanto e pensiamo che sia una problematica davvero seria e che in questo modo andrebbe affrontata, sta assumendo contorni ridicoli. Qual è l'obiettivo finale che si pone la giunta sarzanese nell'applicare una tale modifica e a vantaggio di chi? Pare che questa sia una fase sperimentale (oramai questa amministrazione pare faccia solo esperimenti) e a detta della giunta si voglia poi arrivare ad una pedonalizzazione h24.



Anche il nostro gruppo coglie la rilevanza di una migliore vivibilità del centro ed una possibile regolamentazione di accesso ma va tenuto conto di diverse condizioni ed esigenze. Certo partendo anche da quelle dei residenti per arrivare a tutte le realtà economiche e sociali passando da tutti cittadini compresi quelli provenienti dalle periferie.



Non ci pare che la giunta anche in questo caso abbia fatto dell'ascolto e della partecipazione un punto di forza ma voglia calare in una realtà già in difficoltà e complessa una modifica così pesante. Tale modifica che di fatto non aprirà il centro sino alle ore 09.00 avrà ripercussioni sul lavoro quotidiano del tessuto economico e sulla vita di migliaia di cittadini che dovranno fronteggiare differenti disagi.

Auspichiamo che ci sia un ripensamento e che si costruisca invece un provvedimento coinvolgendo tutte le parti in causa. Occorre programmare e proporre idee e progetti che possano rendere più attrattiva Sarzana e il suo centro storico e ad oggi c'è un forte ritardo".



Giovanni Destri, coordinatore Italia Viva Sarzana