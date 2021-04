Italia Viva: "Degrado a Marinella, occorrono interventi radicali e concreti"

Sarzana - Val di Magra - "Il quadro generale del degrado delle nostre periferie rende l'idea di una situazione penosa, fuori da ogni limite di decenza che ha delle ripercussioni notevoli sulla sicurezza dei cittadini". Lo scrivono in una nota gli esponenti di Italia Viva Sarzana - Marinella Giovanni Destri e Giampiero Naldini, che aggiungono: "Come coordinamento di Italia Viva vorremmo accentuare ancora di più oggi la gravità della situazione nella frazione di Marinella. Riconosciamo che interventi una tantum ne sono stati compiuti ma tutti, dopo poco tempo risultano inefficaci. Il punto è che non c'è un minimo di prevenzione, non ci sono controlli assidui dopo un intervento. Si spera che l'efficacia di un blitz duri nel tempo e scoraggi nuove azioni ma non è cosi.

Sono in maggioranza azioni compiute da extracomunitari che oltre ad essere dediti ad azioni illecite come lo spaccio di stupefacenti, continuano a bivaccare e creare dormitori di fortuna negli spazi abbandonati, gettare e lasciare rifiuti di ogni genere ovunque, come ad esempio si può constatare in questi giorni nella zona retrostante ex ristorante OPS. Situazione ancora oggi davvero insostenibile per i marinellesi e non solo. Dove sono gli effetti delle promesse fatte dall'attuale amministrazione comunale che parlava di attenzione particolare verso la frazione? Di lotta quotidiana al degrado? Siamo in presenza di un ammirevole sforzo di tutte le forze dell'ordine e nulla più.

C'e ora l'ipotesi non del tutto remota di un interessante progetto di riqualificazione del borgo e creazione di nuovi alloggi, progetto che Italia Viva sostiene e auspica che presto venga alla luce, ma in un quadro di maggior decoro, pulizia e manutenzione ordinaria della frazione. Vale sempre la relazione più vita sul territorio, più sicurezza, ma non sarà sufficiente per questa nostra amata Marinella. Specialmente come ora con una stagione turistica alle porte occorrono interventi radicali e concreti che portino condizioni di sicurezza e voglia di vivere la frazione, non solo opere di facciata che non risolvono ma nascondono solo il problema".