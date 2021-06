Italia Viva: "Amministrazione fermi i lavori per nuova antenna in località Fortino"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso che presto dovrebbero prendere il via i lavori per l'installazione di una nuova antenna in località Fortino (quartiere Nave). Questa notizia ci spiazza, già abbiamo espresso la nostra contrarietà nei mesi precedenti, allorquando si parlava di antenne anche in altre zone della città". Lo affermano gli esponenti sarzanesi di Italia Viva Umberto Raschi e Giovanni Destri, proseguendo: "Ad oggi manca ancora il Piano delle Antenne, questi nuovi siti di installazione che rispondono esclusivamente ad esigenze di mercato, non sono assolutamente condivisi. Non capiamo come si possa procedere in questo senso se la stessa amministrazione aveva promesso nessuna nuova antenna fino alla definizione di un Piano, visto che quello messo in piedi dalla precedente amministrazione, ormai al palo da anni per mancata condivisione, è stato superato dai fatti. Infatti nei mesi passati è stata bloccata la nuova antenna prevista a San Lazzaro, dopo una manifestazione alla quale avevamo partecipato, invece qui si va avanti, nonostante si tratti anche di una zona di particolare pregio.

Apprendiamo l'assurdità che la strada cosiddetta "panoramica" via alla Fortezza non è sottoposta a vincolo paesaggistico, ma comunque si tratta sempre di installare un traliccio di circa venti metri in prossimità del simbolo di Sarzana.

Rivolgiamo un invito all’amministrazione comunale per fermare immediatamente i lavori, per un intervento che non determina alcun progresso tecnologico (si tratta ancora delle vecchie antenne che non supportano connessioni di nuova generazione) deturpando al contrario il paesaggio delle nostre colline. Si formuli una proposta di piano, con un ampia condivisione tra cittadini e politica. E se gli abitanti dei quartieri vorranno far sentire la loro voce, noi ci saremo".