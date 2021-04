Insieme per Ameglia: "Su Torretta giunta si muove con enorme ritardo"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo appreso con sorpresa e soddisfazione della seppur tardiva volontà dell Giunta di riprendere la gestione della banchina della Torretta". Lo scrive il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia, che prosegue: "Non possiamo però sottacere l'incredibile ritardo con cui l'Amministrazione si sta muovendo (o almeno così pare, dato che la delibera menzionata dall'assessore Cadeddu non è ancora stata pubblicata e a noi non è ancora stata consegnata, nononostante la nostra richiesta) dato che il sito versa in stato di abbandono da almeno due anni.

Purtroppo l'esperienza ci porta a diffidare degli annunci di questa amministrazione a cui spesso non sono seguiti i fatti. Aggiungiamo che in materia di concessioni demaniali e di gare questa Amministrazione non ci pare particolarmente ferrata e i precedenti (vedi porticciolo di Bocca di Magra) non sono certo incoraggianti.

Staremo a vedere. Rimane il fatto che la Giunta ha deciso di muoversi (dopo anni di torpore) con estremo ritardo e soltanto dopo le nostre sollecitazioni. Ora speriamo che alle parole seguano i fatti, anche se - purtroppo - ne dubitiamo fortemente".