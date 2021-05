Insieme per Ameglia: "Spostamento scellerato dello sportello Acam"

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune ha avvisato la popolazione che lo sportello di Acam Ambiente dedicato al pubblico per la gestione della Tari è stato spostato a Fiumaretta in Piazza Pertini. Si tratta dell'ennesimo spostamento. Inizialmente si trovava presso le scuole del Cafaggio, poi è stato spostato presso la sede del Municipio (sempre al Cafaggio) e ora viene trasferito a Fiumaretta. Si tratta di una scelta sciagurata che noi non condividiamo". Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia, aggiungendo: "Ci piacerebbe sapere chi ha avuto la brillante idea di spostare al centro di una frazione balneare all'inizio della stagione estiva, in una zona priva di parcheggi, uno sportello dedicato al pubblico. Figuriamoci poi il sabato la difficoltà per gli utenti... Insomma l'ennesima scelta scellerata senza la benché minima spiegazione, figlia di una scelta sbagliata che ha portato soltanto disagi per i cittadini a fronte di un modestissimo risparmio: la scelta di esternalizzare il servizio di gestione della Tari (un servizio che è sempre stato gestito internamente dall'ufficio tributi del Comune). Sembra che lo facciano apposta..."