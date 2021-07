Insieme per Ameglia: "Siamo al 21 luglio e ancora niente servizi festivi dei vigili"

Sarzana - Val di Magra - "Siamo al 21 luglio e ad Ameglia non sono ancora stati istituiti i servizi festivi, pomeridiani e notturni dei vigili. Inoltre non è ancora stato assunto nessun vigile stagionale. Eppure il Comune introita milioni di euro dagli autovelox e una parte di questi introiti devono essere destinati al rafforzamento del sistema di vigilanza. Il tutto accade in altissima stagione, nel periodo di maggior affluenza. Si tratta dell'ennesimo record negativo di questa amministrazione. Per questo abbiamo presentato un'interpellanza urgente per chiedere all'assessore Cadeddu le ragioni di questo ennesimo incredibile disservizio". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo di opposizione Insieme per Ameglia.