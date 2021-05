Insieme per Ameglia: "Servizio di spazzamento è stato ridotto"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Insieme per Ameglia e pubblichiamo: "A seguito delle nostre insistenti richieste di copia dei documenti menzionati dall'Assessore Bernava nelle sue risposte sui social alle nostre critiche sulla qualità del servizio, il Responsabile dell'Area Ambiente ha chiesto la documentazione al gestore Acam Ambiente spa. È evidente che si tratti di un'anomalia (perché i documenti il Comune li dovrebbe avere), ma comunque abbiamo capito che il servizio è stato ridotto (per non dire dimezzato) rispetto a quello svolto in precedenza.

In sintesi i 4 dipendenti della Coop. Maris lavorano 3/3,5 ore e durante quell'orario si occupano anche - per quanto nelle loro possibilità - della pulizia del cimitero.

Si aggiunga poi che a Fiumaretta e a Bocca ci devono essere anche due operatori Acam, uno dei quali si occupa , durante l'orario di servizio previsto nel contratto di spazzamento, dello svuotamento dei cestini in tutto il territorio comunale.

In più a Bocca di Magra (in cui lo spazzamento viene eseguito da contratto dal 16 settembre al 14 giugno soltanto tre volte alla settimana) c'è una borsa lavoro. Abbiamo chiesto di conoscere l'attuale costo del servizio ma siamo ancora in attesa di risposta. Insomma, nonostante le bugie di Bernava, è ormai chiaro a tutti il netto peggioramento della qualità del servizio imputabile alla drastica riduzione dell'orario di lavoro degli operatori.

Quanto allo spazzamento meccanizzato ora è previsto soltanto un giorno alla settimana.

Insomma, le bugie hanno le gambe corte e quindi possiamo affermare che non è vero che c'è una persona dedicata alla pulizia giornaliera dei cimiteri come invece dichiarato da Bernava. Ma la cosa più grave è che il Comune è succube di Acam e non ha mai adottato in questi ultimi anni sistemi di verifica del contratto di servizio (di cui ci pare non conosca nemmeno le condizoni contrattuali). E i risultati sono sotto agli occhi di tutti. Vogliamo precisare che il capo area Arch. Dazzi ci ha comunicato che questa tabella non è corretta e dovrebbe essere sostituita con un'altra che sta aspettando da Acam. A scanso di equivoci precisiamo inoltre che i nostri rilievi sull'evidente disorganizzazione dell'ufficio non sono certo rivolti all'Arch. Dazzi che è stato assunto pochi mesi fa, ma piuttosto a Bernava che è assessore da 7 anni".