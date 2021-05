Insieme per Ameglia: "Revisore dei conti boccia il bilancio preventivo, fatto grave"

Sarzana - Val di Magra - "Per la prima volta nella storia del Comune il revisore dei conti ha dato parere non favorevole al bilancio preventivo 2021-23 approvato dalla giunta". Lo affermano i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia, aggiungendo: "Questo comporta che la proposta di bilancio dovrà essere modificata, alla luce delle osservazioni del revisore dei conti, approvata dalla Giunta e poi, successivamente, dal Consiglio Comunale. Il tutto in ritardo rispetto alla scadenza prevista per legge. Si tratta di un fatto grave e senza precedenti che certifica ulteriormente - semmai ce ne fosse bisogno - il fallimento di questa amministrazione e di tutta la classe dirigente che si trova attualmente a guidare il Comune. Nessuno escluso".