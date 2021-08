Insieme per Ameglia: "Il prossimo sindaco dovrà ripartire dalla riorganizzazione del personale"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal gruppo consiliare "Insieme per Ameglia".

“L'architetto Nicoletta Giangarè dal 22 luglio non è più in servizio nel Comune di Ameglia. A seguito di una sua richiesta la Regione Liguria ha chiesto al Comune l'autorizzazione al trasferimento in comando presso la Regione stessa. L'architetto era stata nominata capo area urbanistica dall'allora sindaco Giampedrone e successivamente con De Ranieri ha ricoperto anche il ruolo di capo area lavori pubblici, incarico da cui si è dimessa frettolosamente dopo pochi mesi. Il suo trasferimento dà il segno dello sbando in cui si trova il Comune e della totale sfiducia che i dipendenti ripongono nell'attuale amministrazione. Per questo pensiamo che il futuro sindaco debba ripartire dalla difficile riorganizzazione del personale e che non si possa pensare che questo compito lo possa svolgere la stessa coalizione che di quel problema è l'unica responsabile".



Insieme per Ameglia