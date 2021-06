Insieme per Ameglia: "Il bilanco non è stato ancora approvato"

Sarzana - Val di Magra - "Il giorno 31 di maggio in consiglio comunale sono state approvate alcune tariffe comunali (IMU e Addizionale IRPEF).

A parte la procedura anomala (su cui non vale più neanche la pena di soffermarsi) il dato importante è che non è stata minimamente valutata l'ipotesi di abbassarle. La grave situazione economica e il prolungarsi dell'emergenza covid avrebbero dovuto indurre ad un'approfondita analisi nel tentativo di ridurre laddove possibile le tariffe. Gli spazi per farlo siamo convinti che ci sarebbero stati, soprattutto in relazione all'aliquota IRPEF. La maggioranza ha scelto invece di non farlo e questa è una loro precisa responsabilità. Ieri, oltretutto, era l'ultimo giorno utile per approvare il bilancio e anche quest'anno non sono stati in grado di approvarlo in Consiglio Comunale. La proposta passata in giunta ha visto il parere non favorevole del Revisore dei Conti che ha segnalato ben 42 criticità mentre della nuova proposta di bilancio non si sa ancora nulla. Insomma, un disastro".

Gruppo consiliare Insieme per Ameglia