Iniziativa online per il 25 Aprile di Officina Rossa

Sarzana - Val di Magra - Officina Rossa - spazio popolare per la festa della Liberazione presenta "È festa d'aprile! Attualità della lotta antifascista" e il libro "l'antifascismo non serve più a niente" di Carlo Greppi, edizione Laterza. Il libro riprende uno degli slogan utilizzati dalla destra per delegittimare l'antifascismo e la Resistenza partigiana. "Bollata come una cosa passata ed inutile ai giorni nostri, la lotta al fascismo invece è, non solo attuale, ma estremamente indispensabile: rigurgiti fascisti più o meno celati, anche da partiti presenti in Parlamento, caratterizzano sempre più una larga parte dell'opinione pubblica e le agende politiche- istituzionali. Proprio all'epopea partigiana dobbiamo fare riferimento per proseguire la lotta quotidiana alle diseguaglianze, al razzismo, all'indifferenza, alla sopraffazione economica-sociale, al fascismo di sempre".

Se ne parlerà giovedì 22 aprile sulla nostra pagina Facebook "Officina Rossa - spazio popolare" dalle ore 16 con Carlo Greppi, storico ed autore del libro.