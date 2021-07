Il segretario Acerbo (Rifondazione) a Sarzana: "Se lo Stato avesse voluto il fascismo non avrebbe mai vinto"

Sarzana - Val di Magra - “I Fatti di Sarzana del 1921 ci ricordano che se lo Stato avesse voluto il fascismo non avrebbe mai vinto. Bastarono nove carabinieri e quattro guardie regie per far retrocedere cinquecento squadristi fascisti”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista, giunto ieri a Sarzana per il centenario del 21 luglio. “Purtroppo il fascismo si affermò – ha proseguito nel corso dell'intervento tenuto nel luogo simbolo di Piazza Jurgens, la piazza della stazione ferroviaria – perché gran parte del potere economico e la monarchia alleata con agrari, industriali, finanza, proprietari dei giornali si schierarono a favore di Mussolini per indebolire e neutralizzare il movimento operaio socialista e comunista. A un secolo di distanza bisogna riflettere su tutto questo. La democrazia in Italia non è stata conquistata dai padroni e dai ricchi, ma è stata una conquista popolare. Purtroppo in questo momento anche partiti che si dicono democratici stanno al governo con la Lega e hanno consegnato il Paese allo strapotere di Confindustria e dei ricchi”.