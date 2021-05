Il civico Mauro Manzi si candida a sindaco di Ameglia: "Me lo chiedono in tanti"

Sarzana - Val di Magra - "Giunto a 75 anni, è arrivato il momento di accogliere l'appello di tanti miei concittadini amegliesi e mettermi in gioco in prima persona per dare un fattivo contributo al mio paese". Così l'avvio Mauro Manzi esordisce nella comunicazione con la quale annuncia la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Ameglia.



"Ho sempre svolto la mia professione di avvocato, nei settori del diritto amministrativo, del diritto del lavoro e del diritto penale, con dedizione, impegno e umiltà, quei valori che vorrei portare al centro di un progetto civico aperto alla sensibilità di ciascuno e che dovranno permeare chi vorrà seguirmi per risollevare Ameglia dalle tante questioni irrisolte degli ultimi anni. Parlo quotidianamente con molte persone, tanti amici che mi hanno spinto a prendere questa decisione e a considerare di poter valorizzare il mio tempo, mettendo a disposizione le mie capacità per il bene del mio paese: dopo anni di richieste, che ho garbatamente declinato, avverto questa esigenza di responsabilità e mi sento pronto ad accettare di candidarmi alla carica di sindaco", prosegue Manzi, verso il quale si dice già siano rivolte le attenzioni e il sostegno dell'accoppiata Forza Italia - Liguria popolare.



"Vorrei portare l'entusiasmo della mia gente in questa stimolante avventura, garantendo ascolto e serietà: ci sarà modo e tempo per approfondire le idee programmatiche, per ora desidero soltanto ringraziare gli amegliesi per la fiducia che ho già percepito e mettermi al lavoro per offrire loro le soluzioni che mancano da troppo tempo e che meritano da un'amministrazione efficiente", conclude Manzi.