Il Pd sarzanese inaugura la nuova sede alla presenza del segretario Enrico Letta

Sarzana - Val di Magra - Sarà un’inaugurazione piena di orgoglio quella che si svolgerà mercoledì 21 luglio alle 18,30, in piazza Matteotti a Sarzana: il Partito Democratico taglierà il nastro della nuova sede, al piano terra, numero civico 9, alla presenza del segretario nazionale Enrico Letta, nel giorno del centenario dei ‘Fatti di Sarzana’. “L’evento è di speciale importanza – sottolinea Rosolino Vico Ricci, segretario comunale - perché suggella il valore del Pd nel contesto politico locale con la sua tradizione di realtà organizzata da oltre 75 anni, oltre il periodo bellico e l’epoca fascista. La sede a piano terra ha un chiaro significato. Rappresenta la facilità di accesso a chiunque. Il partito aperto come ci definiamo oggi”.



“La presenza del segretario nazionale del Pd – aggiunge Ricci - è un’occasione per ricordare gli ‘Eventi del 21 luglio 1921’ con una delle più alte personalità della politica, dando grande contenuto alla celebrazione della democrazia”. “Il 21 luglio 1921 - conclude il segretario - ha rappresentato un momento storico fondamentale per la città di Sarzana, citato da esempio per l’Italia intera: una città si è spontaneamente ribellata con le sue Istituzioni, la giunta comunale e il sindaco socialista Arnaldo Terzi, con i Carabinieri e il loro comandante Guido Jurgens, ad un tentativo di invasione forzata da parte di gruppi fascisti provenienti da varie parti della Toscana e della Liguria”.