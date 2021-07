Il Pd sarzanese attende Letta per il centenario dei Fatti del 21 luglio

Sarzana - Val di Magra - Il segretario Pd Enrico Letta domani, mercoledì 21 luglio, alle 12, sarà a Sarzana in Piazza Matteotti per la commemorazione dei Fatti del 21 luglio 2021, dei quali proprio domani ricorre il centenario. Nel contempo Letta inaugurerà la nuova sede comunale del Pd, al numero 9 di Piazza Matteotti. "Il Partito Democratico sarzanese invita militanti, simpatizzanti e tutti coloro che guardano con interesse ed attenzione all'accelerazione impressa da Letta al processo di rinnovamento e di apertura del Partito al centro come in periferia, a partecipare all'incontro - che si terrà all'aperto, al centro della piazza, nel pieno rispetto della normativa Anticovid", si legge nella nota diffusa dai Dem sarzanesi.