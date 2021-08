Green pass e Soffitta, Cambiamo: "Pd in stato confusionale"

Sarzana - Val di Magra - "Che il PD di Sarzana sia avvolto ormai da tre anni in uno stato confusionale costante è assodato dai fatti, ma che addirittura si autoproclami oltre lo stato di diritto e spieghi (QUI) come si debbano disattendere le disposizioni di Istituzioni come Prefetto, Questore, Comandanti provinciali dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco o Direttore Generale ASL5 ci sorprende e non poco, per un partito all’interno dell’arco costituzionale. Un consiglio non richiesto al PD di Sarzana: rispetti le Autorità e il Prefetto, e rispetti anche i sarzanesi senza proporre un abbassamento dei controlli e delle misure di sicurezza in una città finalmente stracolma di eventi e di persone". Così in una nota la consigliera comunale di Cambiamo! Sarzana Maria Grazia Avidano.

"Basterebbe un banale accesso agli atti - aggiunge - se non anche solo leggere i giornali, per scoprire come il Prefetto insieme a tutte le Autorità locali avesse disposto, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del Governo, che “come è noto, l'attuale quadro normativo prevede per l'accesso alle fiere, come è definita la Soffitta nella strada, la certificazione verde Covid-19” e ancora “ovviamente un riscontro da parte delle Autorità governative in senso favorevole all'interpretazione data dal comune comporterebbe un alleggerimento delle misure organizzative” - prosegue Avidano - Un intervento netto, oltre la faciloneria retroattiva del PD sarzanese, seguito dalla conferma da parte di ASL5: "è consentito l'accesso alla manifestazione esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19”.

"Insomma, secondo il PD di Sarzana era talmente chiaro che non fosse necessaria la certificazione verde che tutte le Autorità locali invece sostenevano il contrario - aggiunge la consigliera di Cambiamo! Sarzana - I casi sono due: o il PD sostiene che si debba rovesciare lo Stato di Diritto e istituirsi come uno Stato Sovrano, o più semplicemente sono in confusione e disattenti, prede della necessità cieca di una propaganda a basso costo che, regolarmente, gli si ritorce contro. La verità è un altra e brucia, sulla pelle del PD sarzanese, perché ha permesso a Sarzana di vivere anche quest'anno la Soffitta. Il sindaco Ponzanelli, direttamente e tramite Regione Liguria nella Conferenza della Regioni, non si è accontentata come avrebbe fatto il PD e ha proposto al Governo l'interpretazione più di buon senso sulla Soffitta, che è stata confermata pochi giorni dopo come linea guida nazionale. Altri sindaci, moltissimi di sinistra, hanno fatto prima e, senza faticare per proporre una propria linea interpretativa al Governo e attrezzarsi, nel frattempo hanno eliminato alla radice gli eventi: la stessa linea che avrebbe certo assunto il PD di Sarzana, nostalgico di tempi in cui Sarzana era vuota e triste".



"Insomma - conclude - è soltanto grazie all'impegno e alla costanza del sindaco che la Soffitta nella Strada si è fatta ed è stata organizzata in sicurezza, prima del doveroso chiarimento governativo richiesto da tutte le Autorità locali e anche dopo, con la presenza degli steward raccomandata dallo stesso Prefetto, che aiuta e sta aiutando a rispettare e a controllare il distanziamento e la sicurezza delle persone, in una Sarzana stracolma di persone. Steward, peraltro, pagati con buona pace del PD da fondi statali dedicati all'emergenza Covid e non da bilancio comunale. Questa amministrazione ha, fin dall'inizio dell'emergenza, voluto promuovere eventi e iniziative, sempre in totale sicurezza e nel rispetto delle norme di legge, triplicando durante l'emergenza il numero e la qualità degli eventi rispetto a quando governava la sinistra: certo dispiacerà a loro, nostalgici di una Sarzana vuota, triste, sempre più povera di eventi e di qualità".