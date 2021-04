Giorgi (M5S): "Che fine hanno fatto i cestini promessi dall'amministrazione nel 2018?"

Sarzana - Val di Magra - “Dal 2018 l'amministrazione comunale promette l'installazione di cestini per la raccolta differenziata, per le deiezioni canine e contenitori gettacarta ma nelle piazze cittadine sono ancora carenti”. Così Federica Giorgi, capogruppo M5S nel consiglio comunale di Sarzana che ha presentato un'altra interpellanza per chiedere spiegazioni alla giunta.



“L'installazione dei cestini – scrive Giorgi – risulta assolutamente indispensabile e improrogabile non solo per garantire un maggior decoro della nostra città ma anche per la differenziazione dei rifiuti. Il posizionamento dei cestini determinerebbe infatti una riduzione del rifiuto indifferenziato con conseguente risparmio per le casse dell'amministrazione. Inoltre – prosegue – seppur promessi nel Consiglio comunale dell'ottobre 2018, non sono ancora stati posizionati neppure i cestini per la raccolta delle deiezioni canine, nonostante siano sempre più frequenti lungo le vie del territorio con problematiche di decoro e igiene. Il molti comuni limitrofi – sottolinea l'esponente dell'opposizione – non solo da tempo sono stati installati appositi cestini ma anch dispenser per l'erogazione di sacchetti ed è stata posta in essere una campagna di sensibilizzazione per indurre i possessori di animali domestici a raccogliere gli escrementi”. Giorgi chiede quindi quali siano le motivazioni del ritardo nel posizionamento dei cestini e quali azioni intenda intraprendere l'amministrazione per garantire il decoro.