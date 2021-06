Giorgi: "Da due anni chiedo cestini in centro", Italiani: "Subito dopo approvazione Pef"

Sarzana - Val di Magra - “L'installazione di nuovi cestini nel centro storico è già prevista nel progetto delle isole zonali contenute nel Pef che sarà approvato nel consiglio comunale di mercoledì”. Così l'assessore Italiani il quale rispondendo ad una specifica interpellanza di Giorgi (M5S) nella seduta di ieri sera, ha ricordato: “Il progetto è già cantierabile da agosto 2020 ma le modifiche al sistema di raccolta sono state sospese per non comportare aumenti di tariffe. Quest'anno siamo riusciti a contenere i costi pertanto dal giovedì potremo iniziare a installare sia i cestini che avviare l'introduzione delle isole zonali”.



“Ho presentato quest'interrogazione due anni fa – ha replicato Giorgi – e non capisco il collegamento fra i cestini e le isole zonali. Avevo citato anche quelli per le deiezioni canine visto che le strade sono “percorsi di guerra”. Non penso che sia bisogno di aspettare le isole per mettere due cestini nelle piazze. Questa gestione del decoro urbano è incomprensibile”.