Galazzo presenta la sua lista: "Ricostruire senso di comunità"

Sarzana - Val di Magra - Sette donne e cinque uomini compongono la lista di centrosinistra “Uniti per Ameglia – Umberto Galazzo Sindaco” presentata questa sera a Bocca di Magra dall'ex sindaco e dai componenti di una squadra che vede la sola Raffaella Fontana reduce dal gruppo di opposizione uscente. “Ringrazio tutti – ha detto in apertura il candidato – perché impegnarsi per il proprio comune è la massima espressione di un servizio civile reso alla comunità, ed è dimostrazione di amore per il territorio e i suoi cittadini”. “Il programma è in fase di conclusione e sarà presentato dopo il 5 settembre – ha proseguito Galazzo – stiamo proseguendo con l'ascolto e le esigenze dei cittadini. Stiamo andando nelle piazze e stiamo raccogliendo tante segnalazioni e suggerimenti, si percepisce una grande voglia di confronto e partecipazione, temi che saranno centrali nel nostro programma”.



Galazzo – che ha sottolineato la necessità di una riorganizzazione della macchina comunale – è poi andato all'attacco della giunta uscente: “Noi – ha detto – intendiamo la politica come servizio per la cittadinanza e non come un trampolino per la carriera. Siamo qui per restarci e per metterci la faccia, non come chi ha giustificato con un'ordinanza un omicidio come il taglio dei pini di Fiumaretta, una cosa gratuita, grave e insopportabile il modo sbagliato per gestire la cosa pubblica, come avvenuto per questi ex giardini, visto che ora sono una piazza, che non hanno nemmeno avuto il coraggio di inaugurare. Un progetto non condiviso, calato dall'alto senza partecipazione mentre noi vogliamo vivacità, discussione e confronto su cose che stanno a cuore a tutti come il territorio e il benessere della gente, dobbiamo ricostruire un senso di comunità, non dividere le cinque frazioni”. Così invece su porticciolo e posti barca: “Il Comune ha abdicato il suo ruolo a favore del gestore, è stato creato un vulnus nel regolamento e ora tutti hanno un contenzioso quando l'ente avrebbe potuto riportare in casa la gestione degli ormeggi”. Quindi sulla Regione: “Queste non sono le elezioni regionali, deve essere l'istituzione di tutti e non di chi vince. Ricordo che il porticciolo venne rifatto con Pisani sindaco e Biasotti a Genova. È grave che si facciano promesse in campagna elettorale. Noi dobbiamo affrontare questa campagna con grande entusiasmo, abbiamo persone accomunate da personalità molto forti”. Galazzo, che si è commosso ricordando Maurizio Battaglini scomparso di recente, ha poi concluso invitando i tanti presenti a guardare al programma elettorale della giunta uscente: “Guardate cosa hanno promesso e cosa hanno mantenuto, la lista che avremo contro sarà in piena continuità”.



I componenti della lista "Uniti per Ameglia"

Castagna Renzo, Castagna Sara, Cervia Nicolas, Cupido Giuseppina detta "Pinuccia", Davico Giorgio, Fontana Raffaella, Mariani Simona, Moruzzo Maurizio, Passalacqua Federico, Ratti Marzia, Ropa Giulia, Salomoni Chiara.