Galazzo lancia la lista, Ciri riunisce il centrodestra, Manzi si presenta

Sarzana - Val di Magra - Il primo ad aprire idealmente la campagna elettorale verso le prossime elezioni amministrative di Ameglia è stato Mauro Ciri, che lunedì al Bagno San Marco di Fiumaretta ha riunito sostenitori ed esponenti del centrodestra. Ma la sfida verso il 3 e 4 ottobre – che si prospetta ben più aperta degli ultimi due precedenti – per il momento è principalmente relegata ai social, dove i tre candidati hanno già aperto le rispettive pagine.

Ultima in ordine di tempo quella di Umberto Galazzo, il quale dopo aver trovato anche il pieno appoggio di Pd, M5S, Articolo 1 e le forze di centrosinistra, ieri ha lanciato la lista “Uniti per Ameglia – Galazzo sindaco”, ufficializzando così il suo ritorno dopo l'ultima esperienza di sette anni fa con lo slogan “Ripartiamo insieme”. “Ho accettato con l'entusiasmo l'invito a candidarmi per il legame che ho questa terra e la sua gente – afferma Galazzo in un video – devo dire che ho trovato Ameglia peggio di come l'ho lasciata. Sono peggiorati i servizi, è stata eliminata ogni forma di partecipazione e il Comune dopo poco ha chiuso le sue porte ai cittadini, è stato soprattutto abbandonato il patrimonio comunale. Noi dobbiamo ripartire dalla base per creare insieme progetti di cui Ameglia ha bisogno. In giro c'è un diffuso malcontento di cui sono consapevoli anche loro – dice senza mai nominare gli esponenti di centrodestra uscenti – tanto che non hanno più candidato l'attuale sindaco ma ne hanno scelto un altro per dare segnale di discontinuità. Questo è l'indicazione più evidente che quei giovani che sono entrati in Comune per cambiare il vento lo hanno cambiato in peggio. L'unica discontinuità è la nostra lista”.



Dal canto suo Ciri, già sindaco a metà anni Ottanta, dopo la serata con i rappresentantidel centrodestra Toti, Giampedrone, Pucciarelli, Gagliardi, Viviani, Manucci con lo slogan “Esserci insieme”, afferma da “Ameglia con Ciri sindaco”: “Stiamo completando una grande squadra e raccogliendo tante belle idee. Ancora un po' di pazienza e presto ne parleremo insieme”.

A rappresentare “Ameglia civica”, lista sostenuta anche da Forza Italia e Popolari, sarà infine Mauro Manzi, avvocato che si presenta così: “Voglio dare ad Ameglia equilibrio, correttezza, onestà e risultati. Bisogna intervenire sulla 'macchina comunale' per far sentire i dipendenti determinanti e importanti, per i residenti e i turisti che d'estate vengono qui. Ritengo che non sia opportuno fare promesse per questo stiamo organizzando un programma con pochi punti ma che possano cogliere nel segno”.