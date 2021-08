Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti con il Candidato Sindaco di Ameglia Umberto Galazzo della lista Uniti per Ameglia, che sarà presente al gazebo per ascoltare e confrontarsi con i cittadini:

1) Martedì 24 in Ameglia - Centro Storico, Piazza Della libertà dalle 18 alle 19.30;

2) Mercoledì 25 in Montemarcello - Via Nuova (davanti ex scuole) dalle 18 alle 19.30;

3) Giovedì 26 al Cafaggio - Giardini Vicino al bar Mirò ore 9.30 - 11.30;