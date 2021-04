Gagliardi: "Pontremolese opera per tutto il nord Italia. Non si rimanga legati al campanilismo"

Sarzana - Val di Magra - "Il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese è un’opera strategica e vitale per la nostra provincia, di cui si discute da molti anni e che è trasversalmente sostenuta da istituzioni, cittadini, operatori economici e portuali. Vista la complessità dell’intervento e le ricadute positive, non solo relative al territorio spezzino ma anche alla parte emiliana, che la sua realizzazione comporterebbe, ritengo sia inaccettabile e riduttivo dare un giudizio sulla sua utilità guardando esclusivamente ai vantaggi di cui il proprio orticello beneficerebbe in caso di mancata realizzazione". Anche Manuela Gagliardi, deputata di Cambiamo, difende la necessità del progetto di potenziamento della ferrovia Parma-Mare e aggiunge: "Il potenziamento di questo tracciato ferroviario migliorerebbe i collegamenti e i traffici in partenza da nostro porto e dalla nostra provincia lungo la pianura Padana, sino ad arrivare al Brennero e poi all’Europa, instaurando così un meccanismo virtuoso che porterebbe maggiore ricchezza a più territori e, in ultimo, al sistema paese nel suo complesso, perché la ricchezza genera ricchezza, per non parlare dei benefici in termini ambientali. Le infrastrutture, moderne, efficienti e sostenibili, sono un mezzo indispensabile per lo sviluppo economico di un paese, non a caso una quota importante del Pnrr dell’Italia verrà destinata a questo tema. Non bisogna rimanere legati a vecchie logiche egoistiche e campanilistiche che portano a una visione miope dei problemi, dobbiamo aprire la nostra visione affinché l’economia riparta e le infrastrutture possono rappresentare un ottimo punto di partenza. La Pontremolese non è in discussione e la conferma viene dalla recente nomina di un commissario per la sua realizzazione e dall’inserimento dell’opera nel decreto previsto dallo sblocca cantieri e in tal senso solleciteremo ancora il governo affinché provveda allo stanziamento di ulteriori risorse".