Fratelli d'Italia: costituito il gruppo nel consiglio comunale di Luni

Sarzana - Val di Magra - Lunedì, nella seduta di Consiglio nel Comune di Luni, si è costituito il gruppo di Fratelli d’Italia con capogruppo la dottoressa Donatela Fini.

“Sono orgogliosa di portare Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio comunale e pronta a sostenere le battaglie della Destra italiana a Luni”.

Queste le sue parole poco prima della seduta in cui ha presentato la prima mozione nazionale del partito di Giorgia Meloni sul “recupero della lingua italiana” promossa in occasione della celebrazione del “DanteDì”.

Gli auguri di buon lavoro sono arrivati da tutti i vertici provinciali di FdI in primis dal coordinatore Davide Parodie dal Coordinatore comunale Marco De Lorenzi.

“Non avevamo dubbi che la sinistra bocciasse la nostra mozione sull’uso esclusivo della lingua Italiana” -dichiara la Dottoressa Fini dopo il Consiglio e aggiunge- “come al solito, una sinistra che non perde occasione per distruggere la cultura e le tradizioni della nostra Patria, si oppone ad ogni atto utile a difendere i valori nazionali che non sono mai antagonisti ai valori europei ma li completano e arricchiscono”.