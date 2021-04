Forza Italia solidale con i commercianti: "Riaperture appena indice rt lo permette"

Sarzana - Val di Magra - "In un momento di grande difficoltà sociale, economica e sanitaria Forza Italia esprime solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori commerciali e partite iva che ieri hanno manifestato civilmente a Sarzana". Lo affermano in una nota il responsabile Val di Magra Andrea Cargiolli e il responsabile al commercio della Spezia Alessandro Ferrarini.

"Forza Italia - proseguono - ha chiesto al governo di potere riaprire le attività non appena l’indice di contagio Rt lo permette, sollecitando una più ampia e veloce compagnia di vaccinazione che al momento risulta ancora poco efficace rispetto agli altri paesi europei e non solo. Forza Italia ha chiesto, inoltre, un ulteriore scostamento di bilancio per incrementare i contributi alle imprese e partite iva che, con il protrarsi delle chiusure a seguito della pandemia, hanno visto ridursi a drasticamente i loro introiti mettendo a rischio di chiusura le loro attività".