Forza Italia: "Sarzana terra di nessuno, serve un piano straordinario"

Sarzana - Val di Magra - "Sarzana sta diventando sempre più terra di nessuno: i cittadini hanno tutto il diritto di uscire di casa sentendosi tutelati da un efficiente sistema di controllo e sicurezza. Ma gli ultimi fatti di cronaca dimostrano che non è così: per questo tali gravissimi episodi non devono più essere sottovalutati dall’amministrazione locale, tenuta ad intervenire con decisione su quello che sta accadendo nella nostra città. Sarzana sta attraversando un periodo difficile, nel quale aumentano gli episodi di criminalità. Lo spaccio, le infrazioni, le risse, gli atti vandalici, sono all’ordine del giorno, in costante crescita soprattutto negli ultimi mesi.

Chiediamo all’amministrazione di potenziare il turno serale dei vigili urbani: è necessario, inoltre, che il sindaco chieda al Prefetto la convocazione urgente del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, così da mettere a punto un piano straordinario di controllo per la città".



Giovanni Grazzini - commissario provinciale Forza Italia La Spezia

Andrea Cargiolli - responsabile Forza Italia Val di Magra



