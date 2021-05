Forza Italia Sarzana si struttura

Sarzana - Val di Magra - Il Commissario cittadino di Forza Italia Sarzana, Valentina Camilli, nell'ambito di un progetto di valorizzazione dei singoli componenti, ma soprattutto per poter rispondere, in modo più concreto ed efficace, alle varie segnalazioni e criticità, evidenziate dalla cittadinanza, ha conferito alcune deleghe in settori particolarmente strategici. Gli incaricati sono: Mario Scotti (Sanità), Giorgio Franceschini (Infrastrutture Urbanistica e Ambiente) Romina Buttol (Welfare), Moira Colzi (Attività Produttive, Turismo, Tuteladel Made in Italy) Valentina Camilli, che è docente presso l'Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, ha tenuto persé la delega alla Istruzione, alle Pari Opportunitàe, in quanto membro della Consulta Anziani Comunale, quella alla Terza età. Nei prossimi giorni provvederà a completare l'organigramma, con altre due importanti deleghe: Giustizia e Politiche Giovanili.