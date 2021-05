Forza Italia: "Che fine ha fatto il nuovo Puc di Sarzana? L'amministrazione dia delle spiegazioni"

Sarzana - Val di Magra - "Sono trascorsi ormai più di tre anni dall'annuncio dell'assegnazione allo Studio Boeri-Giuliano, dell'incarico di redigere il Piano Urbanistico Comunale di Sarzana: per la nostra città è motivo di orgoglio e fiducia affidare tale compito ad uno degli studi più prestigiosi del settore a livello internazionale. Da quel momento, però, tutto tace e del nuovo Puc non vi è più traccia: chiediamo, dunque, all'amministrazione locale di spiegare nel dettaglio i passaggi effettuati sino ad oggi in tal senso, illustrando anche le ragioni per cui la città non viene coinvolta nella discussione di uno dei punti fondamentali per il futuro di Sarzana". Attaccano l'amministrazione comunale guidata da Cristina Ponzanelli, Andrea Cargiolli, responsabile Forza Italia Val di Magra e Stefano Vinchesi, responsabile Infrastrutture/Urbanistica Forza Italia della Spezia: "Purtroppo, abbiamo la sensazione che si voglia bloccare tutto, magari inducendo chi di dovere a desistere dall'espletamento del mandato professionale: sarebbe un danno enorme per la città, assolutamente da scongiurare. Per questo diciamo basta alle perdite di tempo: l'amministrazione esca allo scoperto e metta lo Studio Boeri-Giuliani nelle condizioni di contribuire concretamente ad una visione futura di crescita e sviluppo per Sarzana".